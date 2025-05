Assalto a due furgoni portavalori, colonnello Sica “11 arresti”

19 Maggio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Coordinati dalla Procura di Livorno, i militari del Nucleo investigativo, con i colleghi dell’Arma di Nuoro, Pisa e Bologna e gli assetti dei reparti speciali, hanno arrestato 11 persone responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina pluriaggravata, furto pluriaggravato, ricettazione, porto abusivo di armi da guerra, esplosivi e armi comuni da sparo. Oggi a distanza di nemmeno due mesi l’Arma dei carabinieri e la magistratura, in stretta sinergia, hanno dato una risposta all’assalto a due portavalori, avvenuto in pieno giorno, il 28 marzo scorso, quando un commando si impossessò di 3 milioni destinati alle pensioni. Furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco e solo per un caso fortuiti non vi sono stati feriti”. Così il colonnello Piercarmine Sica, comandante provinciale dei Carabinieri di Livorno, in merito all’operazione che ha portato all’arresto di 11 persone per l’assalto ai due portavalori avvenuto sulla SS1 Aurelia nel comune di San Vincenzo. “L’operazione denominata ‘Drago’ è stata svolta senza sosta anche grazie ai riscontri dei Ris che hanno consentito di fare piena luce su quell’episodio”, sottolinea. vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri)