Assemblea Generale Onu, Baerbock eletta presidente dell’80^ sessione

3 Giugno 2025

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il 2 giugno l’ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York è stata eletta presidente eletta dell’80^ sessione dell’Assemblea Generale Onu. In questo video, mentre si presenta alla stampa, Italpress pone la prima domanda chiedendo se questo prestigioso incarico possa rappresentare un trampolino di lancio verso una possibile candidatura a Segretario Generale dell’Onu, magari la prima donna nella storia a ricoprire quel ruolo.

Nella sua risposta, Baerbock ha sottolineato l’importanza di un processo di selezione trasparente, ricordando che finora nessuna donna ha ricoperto la carica di Segretario Generale. Pur non dichiarando apertamente una sua intenzione, ha ribadito il ruolo centrale che l’Assemblea Generale avrà nel prossimo mandato, durante il quale si dovrà scegliere il successore di António Guterres.

xo9/gsl/sat

(video di Stefano Vaccara)