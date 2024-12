Automotive, Salvini “Sull’elettrico l’Europa va verso il burrone”

5 Dicembre 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È un suicidio ambientale, sociale, politico e industriale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles. L’occasione è stata il confronto sul futuro dell’automotive.

