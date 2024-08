Autonomia, Renzi “Referendum occasione per sfiduciare il governo”

8 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo stati tra i primi a dire ‘referendum sull’autonomia’ perché questa legge complica la vita delle aziende al Nord, con più burocrazia, e riduce gli spazi di uguaglianza dei cittadini al Sud, soprattutto sulla sanità”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della raccolta firme contro l’autonomia differenziata. “Questa legge può essere cancellata perché il referendum che si terrà nell’aprile-maggio 2025 è la prima occasione per dare un segnale chiaro di sfiducia al governo Meloni, da parte dei cittadini”, ha aggiunto.

