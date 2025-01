Avincis si aggiudica la gara per gestione della flotta di Canadair

21 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Avincis, uno dei principali operatori mondiali di servizi aerei di emergenza, si è aggiudicato la gara per la gestione della flotta italiana di 18 CL-415 Canadair. Un accordo di sette anni che permetterà ad Avincis di accrescere ulteriormente il suo operato in termini di sicurezza aerea italiana.

spf/mgg/gsl