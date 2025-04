Banche, completare l’unione europea per competere a livello globale

4 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Per competere a livello globale “andrebbe completata l’unione bancaria europea”. A dirlo il professore Matteo De Poli ordinario di diritto bancario dell’Università di Padova, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl