Bando professionisti, Marcolini “Lazio esempio per altre regioni”

17 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Alcune regioni ci stanno seguendo per capire le risposte dei giovani professionisti. Partecipare a un bando è un lavoro. Pensiamo di portare a casa tra i 300 e i 400 professionisti che prendano il contributo in un primo bando, poi faremo un bando successivo ancora più mirato”: a dirlo Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, a margine della presentazione del pacchetto di misure dedicate ai professionisti che si è svolta nella Sala Tevere della Giunta regionale.

spf/fsc/gtr