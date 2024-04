Basilicata, Bardi “Dedico vittoria ai lucani e a mia moglie”

22 Aprile 2024

​ POTENZA (ITALPRESS) – ”Dedico la mia vittoria a tutti i lucani e a mia moglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nella conferenza stampa al Comitato elettorale dopo la vittoria alle regionali. Al suo fianco, tra gli altri, la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.

