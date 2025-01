Basket Bond, Nuzzi (Cdp) “Risorse complementari per imprese siciliane”

27 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Queste risorse sono complementari rispetto a quelle bancarie, ecco perchè tutti questio prodotti noi li chiamiamo ‘finanza alternativa’. I vantaggi sono un maggiore accesso al credito e la durata perchè sono finanziamenti più a lungo termine”. Lo ha dichiarato Andrea Nuzzi, responsabile imprese e istituzioni finanziarie Cdp in occasione della presentazione del programma Basket Bond.

xd6/pc/gtr