Benassi “Per Ita Airways la Sicilia è un mercato strategico”

22 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – “L’apertura del Customer Center a Palermo, cui si aggiungerà a brevissimo quello di Rende, è ulteriore segno di un Sud che cresce e sul quale puntiamo molto: per i nostri clienti questo centro rappresenta un punto di riferimento sotto molti profili. Fin dalla sua nascita nel 2021 Ita Airways ha subito scommesso sul territorio siciliano: questo per noi è un mercato fondamentale, con 160 frequenze settimanali da Roma e poco più di 100 da Milano nel picco estivo”. Così Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways, a margine della presentazione di “Ciao”, sigla di Customer Information Assistance Office, nome scelto per il nuovo centro assistenza clienti di Palermo, situato a Palazzo Gamma e inaugurato alla presenza dei vertici dell’azienda, del primo cittadino Roberto Lagalla e dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. xd8/vbo/gtr