Bene l’export delle regioni italiane nel primo trimestre

11 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Export della Regioni italiane in salute nel primo trimestre dell’anno. Secondo l’Istat, le esportazioni sono in crescita in tutte le ripartizioni territoriali, seppure con intensità diverse: spiccano Sud e Isole, con un +9,8%. Su base annua, l’aumento dell’export riguarda il Centro e il Nord-est. Per il Centro, la forte crescita è trainata soprattutto da Toscana e Lazio. Per il Nord-est, spicca la performance positiva del Friuli-Venezia Giulia, che si deve principalmente alle maggiori vendite di mezzi di navigazione marittima. Pressoché stazionario su base annua l’export per il Nord-ovest, mentre si attenua la flessione per Sud e Isole. Nell’analisi provinciale, si segnalano i risultati positivi di Trieste, Firenze, Roma, Palermo e Arezzo; i contributi negativi più ampi arrivano invece da Gorizia, Siracusa, Cagliari, Siena e Torino.

gsl/gtr