Bernini “Immatricolati in aumento, investimenti da record”

27 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo messo tanti fondi sull’università italiana, questo è l’anno record, abbiamo messo 9,4 miliardi di risorse, 336 milioni in più rispetto all’anno scorso, abbiamo sbloccato i contratti di ricerca e li abbiamo finanziati con 38 milioni, stiamo continuando a finanziare la ricerca in maniera potente, perché ci crediamo”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo a un convegno sull’università italiana. “Vogliamo migliorare, vogliamo fare sempre meglio. L’università – ha aggiunto – sta bene: gli immatricolati aumentano, aumentano i professori ordinari e associati, siamo a livello record – 3.500 in più negli ultimi anni -, però noi vogliamo fare meglio. Il vero risultato è più soldi, più opportunità, più organico, più studenti”.

