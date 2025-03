Bertolaso “Sulle liste d’attesa la Lombardia è modello per l’Italia”

27 Marzo 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – “Il ministro Schillaci ha fatto benissimo e sa bene che il decreto legge sulle liste d’attesa approvato a livello nazionale nasce dall’esperienza della Regione Lombardia. Siamo stati i primi e gli unici ad avviare il CUP unico per pubblico e privato, un modello per risolvere questo problema”. Lo ha dichiarato oggi l’assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, a margine di un evento a Palazzo Lombardia. Bertolaso ha evidenziato che il sistema è ancora in fase di avvio, ma rappresenta un esempio per il resto d’Italia. “Siamo appena partiti, quindi non abbiamo ancora dati definitivi, ma siamo convinti che questa sia la strada giusta. Inoltre, siamo l’unica Regione che sta firmando un protocollo con i NAS per verificare le attività sulle liste d’attesa. Anche in questo caso, indichiamo la direzione a tutti gli altri”, ha aggiunto. L’assessore ha infine chiarito che le recenti critiche del ministro della Salute non erano rivolte alla Lombardia. “Non credo che Schillaci intendesse riferirsi a noi, visto il lavoro che stiamo facendo per migliorare il sistema”, ha concluso Bertolaso.

