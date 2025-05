Binaghi “Coni? Si può vivere anche senza”

16 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il fatto che la federazione, e lo sport, che cresce di più siamo noi è la prova provata del fatto che il Coni, grazie a Dio e grazie a questo Governo, non è più importante, ha un ruolo molto ridimensionato rispetto a prima”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della presentazione della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina.

