Binaghi “Le Atp Finals devono rimanere in Italia”

22 Luglio 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “Sono stati mesi importanti, in cui siamo stati impegnati sul fronte sportivo e organizzativo, anche grazie al sostegno del Governo. Confidiamo di poter presentare nelle prossime settimane la nostra migliore offerta, e di poter confermare in Italia le Atp Finals per ulteriori cinque anni”. Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, alla presentazione delle Atp Finals che si svolgeranno a Torino fino al 2025, in merito al prolungamento della possibilità di ospitare l’evento nel nostro Paese fino al 2030. “Siamo orgogliosi delle prime edizioni delle Atp Finals in Italia” spiega Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp.

