Blitz di Ultima Generazione a Roma, imbrattate vetrine a via del Corso

14 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Blitz di Ultima Generazione in via del Corso, a Roma. Sette persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, stamane, hanno colorato con vernice arancione il marciapiede antistante l’ingresso e le vetrine di due negozi di note multinazionali. Hanno esposto striscioni con scritto “1 ottobre GIUSTIZIA Piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione”, incollandosi poi con le mani alle porte di ingresso dei negozi. Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine che hanno portato gli attivisti in Questura. vbo/gtr

(Fonte video: Ultima Generazione)