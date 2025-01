Bob Dylan, una storia tutta da conoscere

24 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Il 23 gennaio è uscito al cinema “A Complete Unknown”, un film che racconta la storia di Bob Dylan. A interpretarlo l’attore Timothée Chalamet che in Italia è doppiato da Alex Polidori. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, lo hanno intervistato.

