Bombardieri “La scelta di privatizzare Poste è sbagliata”

20 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “La scelta fatta dal governo di privatizzare Poste è sbagliata nell’interesse del paese, è sbagliata dal punto di vista finanziario e dal punto di vista economico”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine di una conferenza stampa sul progetto di privatizzazione di Poste Italiane.

xc3/mgg/col4/gtr