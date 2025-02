Brescia, 12 misure cautelari e sequestro di 8,5 mln alla ‘Ndrangheta

13 Febbraio 2025

​ BRESCIA (ITALPRESS) – Militari della Guardia di Finanza di Brescia e dello S.C.I.C.O. stanno eseguendo 12 misure cautelari e il sequestro preventivo di oltre 8.5 milioni di euro nei confronti di appartenenti ad un’associazione di matrice ‘ndranghetista, operante nel territorio bresciano.(ITALPRESS)