Brescia, Carabinieri salvano due bambini chiusi in casa dopo incendio

16 Gennaio 2025

​ BRESCIA (ITALPRES) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari sono intervenuti presso un’abitazione di Travagliato, dove era stato segnalato al 112NUE che un bambino di 2 anni aveva accidentalmente chiuso in giardino la madre che era uscita per gettare la spazzatura. All’interno della casa era presente anche l’altra figlia neonata. Inoltre, in quel momento alcune pietanze erano state lasciate in cottura sul piano ad induzione, provocando un principio di incendio. I militari dell’Arma, accertato che porte e finestre erano chiuse e non potendo abbattere la porta di ingresso a vetri per evitare il ferimento del bambino, sono riusciti ad accedere all’interno dalla porta basculante del garage, portando in salvo i minori mentre la casa era ormai saturata dal fumo. A causa dell’inalazione fumo, i minori sono stati trasportati presso l’Ospedale S. Anna di Brescia per accertamenti.(ITALPRESS)

trl/gtr