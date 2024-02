Brianza, in fiamme 4 capannoni. Nessuna persona coinvolta

Febbraio 16, 2024

​ MONZA E BRIANZA (ITALPRESS) – 60 vigili del fuoco impegnati dalle prime ore della notte per un incendio nella zona industriale di Concorezzo: in fiamme 4 capannoni con attività commerciali all’interno, nessuna persona coinvolta. La situazione è sotto controllo, le squadre sono al lavoro.(ITALPRESS)

trl/gsl