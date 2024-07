28 Luglio 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ormai è qualche anno che regaliamo belle emozioni con questa staffetta. Dal 2021, dopo Tokyo, con Mondiali e Europei siamo sempre arrivati a podio. Speravamo anche qui di riconfermarci: è stato molto difficile, quindi siamo contentissimi”. Lo dice Manuel Frigo che parla da Casa Italia dopo il bronzo nella 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi.

