Busia “Garantire la trasparenza negli appalti”

14 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Troppe volte si riducono le fasi di gara, noi dobbiamo garantire che ci sia apertura perché fare le gare non fa perdere tempo, anzi lo fa guadagnare. Selezionando gli operatori che sono più adeguati si ha la possibilità di avere opere svolte in tempi più rapidi e possono realmente servire il cittadino”, ha detto Giuseppe Busia, presidente dell’Anac, a margine della presentazione della relazione annuale alla Camera.

