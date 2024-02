Ca’ Foscari, nuovo anno accademico al via sulle tracce di Marco Polo

Febbraio 19, 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – Il coraggio di partire, scoprire e conoscere il mondo. Sono le tracce del viaggio di Marco Polo a segnare l’inaugurazione del nuovo Anno Accademico dell’Università Ca’ Foscari, aperto dalla cerimonia ufficiale ospitata al Teatro Goldoni di Venezia. Il corteo accademico dei rettori provenienti dagli Atenei di tutta Italia, poi la rappresentazione musicale-artistica “Il Milione” con la raffigurazione scenica della scoperta dell’Oriente del grande esploratore veneziano, hanno preceduto gli interventi della rettrice Tiziana Lippiello e del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

