Calderone “Misure che hanno sostituito Rdc stanno funzionando”

9 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Al 30 giugno per l’assegno di inclusione avevano diritto 698mila nuclei familiari, per un totale di quasi 1,7 milioni di persone. Vuol dire che siamo vicini ai target annuali previsti per la misura”. Così Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

sat/gtr

(Fonte video: canale YouTube Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)