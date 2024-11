Cancro al seno, sforzo congiunto per nuove terapie e diagnosi precoci

25 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Uno sforzo congiunto per favorire l’accesso ai farmaci innovativi, sostenere la ricerca e le diagnosi precoci di cancro al seno, neoplasia molto diffusa in Italia: nel 2022, infatti, sono state stimate circa 55.700 nuove diagnosi di tumore, con un aumento dello 0,5% rispetto al 2020. Si è svolto a Roma “Breast Cancer. Unmet need e nuove frontiere dell’oncologia”, incontro promosso dall’Intergruppo Parlamentare “nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella”, organizzato da Improve, con la sponsorizzazione non condizionante di Gilead Sciences.

fsc/gsl