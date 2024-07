Canottaggio, Abagnale “Le Olimpiadi una grande opportunità”

17 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Canottaggio in versione record con 37 atleti quello che si presenta ai nastri di partenza dei Giochi di Parigi. Tra loro il 29enne campano Giovanni Abagnale, impegnato nel 4 senza. L’atleta della Marina Militare è determinato a fare il massimo in occasione della kermesse a cinque cerchi, che sarà la sua terza esperienza dopo Rio e Tokyo.

