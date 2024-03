Cappelletti “Su parità di genere percorso ancora lungo”

Marzo 6, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Con l’avvento del professionismo è stato fatto un passo avanti sostanziale ma c’è ancora molta distanza rispetto agli uomini”, le parole della presidente Divisione professionistica Calcio Femminile Figc, durante il convegno sulla parità di genere organizzato al Coni dalla fondazione Milano-Cortina.

