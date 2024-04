Carabinieri, Rispoli “Importante educare al rispetto per l’ambiente”

22 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “E’ importante l’educazione su valori molto importanti come il rispetto della terra che vuol dire rispettare dei beni che appartengono a tutti”. Lo ha detto Andrea Rispoli, Comandante delle Unità forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, in occasione della 15a edizione di “Obiettivo Terra” 2024, il concorso fotografico nazionale dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree protette d’Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana.

