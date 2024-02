Cari (VVFF) “Speriamo di avere notizie positive sui dispersi”

Febbraio 16, 2024

​ FIRENZE (ITALPRESS) – ”Ci muoviamo sulle indicazioni del responsabile dei cantieri. Abbiamo tutto il nostro personale impegnato giunto anche da altri comandi, speriamo di avere presto nuove notizie positive”. Così Luca Cari, dirigente dei Vigili del Fuoco sulle ricerche dei dispersi dopo il crollo avvenuto questa mattina durante i lavori in un cantiere in via Mariti a Firenze.

