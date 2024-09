Caro vita, gli italiani hanno ridotto le vacanze ad agosto

6 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il caro-vita ha spinto gli italiani a fare meno vacanza dell’anno scorso ad agosto, ma le prospettive per i prossimi mesi – complice un clima favorevole – sono positive: ne ha parlato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

