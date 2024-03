Casa, rallentano i prezzi e crollano le compravendite

22 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023, i prezzi delle abitazioni aumentano, in media, dell’1,3%, in sensibile calo rispetto al +3,8% del 2022 sull’anno precedente. È quanto rileva l’Istat. Nel quarto trimestre 2023 l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie rimane invariato rispetto al trimestre precedente e aumenta dell’1,8% nei confronti dello stesso periodo del 2022.

sat/gsl