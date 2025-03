Casellati “Con Dombrovskis tavolo per semplificazione normativa”

4 Marzo 2025

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione amministrativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine dell’incontro a Bruxelles con il commissario europeo per la Semplificazione, Valdis Dombrovskis, ha spiegato di aver concordato con Dombrovskis “l’istituzione di un tavolo tecnico” formato da componenti del suo ufficio legislativo e da funzionari della Commissione, con l’obiettivo di svolgere “un lavoro continuo sulla semplificazione normativa. È una vera rivoluzione da parte di Bruxelles sulla semplificazione poiché è stato cambiato il metodo di lavoro, perché il confronto e il dialogo avverrà a monte, cioè nel momento della fase istruttoria della norma”.

