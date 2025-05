Cavallo in spazi non idonei, a Catania sanzionato gestore stalla

27 Maggio 2025

​ CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha compiuto un controllo in una stalla situata nel quartiere Librino dove è stato trovato un cavallo, tenuto in modalità e spazi non idonei. Rintracciato il titolare, i poliziotti della Squadra a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fatto accesso all’interno del box per compiere tutti gli accertamenti del caso. In particolare, dalle verifiche compiute nell’immediatezza dai medici veterinari dell’ASP è stato possibile riscontrare la mancanza del codice aziendale che ha determinato l’elevazione di una sanzione di 1500 euro, l’assenza del documento di accompagnamento e la mancata registrazione del documento unifico identificazione, comportando la contestazione di ulteriori sanzioni al gestore per altri 600 euro.

Fonte video: Polizia di Stato