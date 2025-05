Celletti “Piattaforma Legalileo per contrasto a infiltrazioni mafiose”

13 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO(ITALPRESS) – “Abbiamo realizzato la piattaforma Legalileo, che è un prodotto specifico per l’infiltrazione mafiosa, quindi per il controllo degli appalti, e devo dire che poi la collaborazione con il Comune Palermo ci ha aiutato a renderlo più efficace e più intuitivo rispetto alle esigenze stesse. La collaborazione con gli enti pubblici è fondamentale in questo caso specifico”. Così Franco Celletti, CEO di Topnetwork Spa, a margine del convegno ‘PNRR e infiltrazioni mafiose. Strumenti di prevenzione e di contrasto’, che si è svolto al dipartimento SEAS dell’Università degli Studi di Palermo. “E’ chiaro che l’intelligenza artificiale aiuta nello sviluppo degli algoritmi, per fare ciò è fondamentale avere i dati e ovviamente per avere i dati è strategica la collaborazione tra aziende private come Topnetwork con gli enti pubblici e con le forze dell’ordine – sottolinea Celletti -. Poi, la capacità dell’intelligenza artificiale è quella di integrare e verificare i dati in maniera più veloce, permette di avere anche un discorso di prevenzione, quindi la capacità di capire anche un po’ prima di eventi illeciti che stanno accadendo. Il progetto con il Comune è partito adesso e sta utilizzando il software da pochissimo, la collaborazione del Comune dal nostro punto di vista sicuramente ha creato un prodotto più adatto alle esigenze degli enti pubblici, perché quello che manca alla società privata è capire poi come all’interno degli enti pubblici certi meccanismi, certi processi, vengono implementati e questo gioco di squadra con il Comune in tal senso è stata molto utile”. xd6/vbo/mca3