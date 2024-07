Chirurgia oculistica, a Ferrara tecniche innovative anche per bambini

27 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ FERRARA (ITALPRESS) – Pioniere in Italia nell’ambito della chirurgia oftalmica, il professor Marco Mura ha portato le tecniche innovative degli interventi vitreo-retinici dagli Stati Uniti all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in particolare all’Arcispedale Sant’Anna di Cona. Innovazioni che hanno aperto alla possibilità di applicare queste tecniche anche in ambito pediatrico, grazie al rischio ridotto e alla minore invasività delle procedure.

col/fsc/gsl