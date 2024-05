Cibus, Sabelli premia gli allevatori green e 4.0 del Centro Italia

10 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PARMA (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto dare un segnale chiaro e diretto: ci impegniamo nel remunerare maggiormente, il 10-20% in più del prezzo del latte di mercato, quegli allevatori che stanno investendo nella sostenibilità ambientale e nella tecnologia”. A dirlo Simone Mariani, amministratore delegato del Gruppo Sabelli, in un’intervista all’Italpress in occasione di Cibus 2024.

col/fsc/gsl