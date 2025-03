Cina, La Russa incontra presidente Comitato Permanente Assemblea

24 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato in Cina il presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Zhao Leji.

sar/mca2

(Fonte video: ufficio stampa Senato)