Cirio “Legge speciale per dimezzare tempi urbanistici”

7 Maggio 2025

​ TORINO (ITALPRESS) – Un nuovo disegno di legge per dimezzare i tempi di approvazione delle varianti generali o parziali dei Piani regolatori comunali. È la legge speciale, inserita nel progetto “Cresci Piemonte”, a cui la Regione vuole dare il via libera entro l’estate, come ha spiegato oggi il presidente Alberto Cirio nella sede del Grattacielo di Torino. “Molte volte i cittadini, o anche i Comuni, subiscono più danni dal fatto di dover aspettare magari 90 giorni per avere la risposta a un documento. Ecco, oggi quei 90 giorni diventano 45. È un caso che riguarda l’80% dei nostri Comuni”.

(ITALPRESS)