Cisl Sicilia “In ritardo sui fondi Pnrr, accelerare su infrastrutture”

4 Ottobre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Creare lavoro vero in una Regione come la nostra necessita di imprenditori che vogliono investire e di una Pubblica Amministrazione che mette in campo tutte le risorse necessarie”. Così il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, intervistato dall’Agenzia Italpress. “Per fare investire imprenditori in questa terra serve un parco infrastrutturale che abbia una vera e propria consistenza, che consenta alle imprese di essere competitive, senza queste cose è difficile creare lavoro vero, duraturo e sicuro”, ha aggiunto

