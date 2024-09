Clooney a Venezia con Pitt “Emozionato per il futuro, ringrazio Biden”

1 Settembre 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “Sono emozionato per il futuro”. Lo ha detto George Clooney, parlando alla Mostra del cinema di Venezia della campagna elettorale americana. “Va dato atto al presidente Joe Biden del suo coraggio, sappiamo quanto sia difficile mollare il potere”. Al Lido Clooney ha presentato insieme a Brad Pitt il film “Wolfs”.

mgg (Fonte video: La Ragione)