Con Cariplo “Porte Aperte” per i giovani negli oratori

24 Febbraio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Un’azione che mette al centro i giovani e i loro bisogni educativi e di socializzazione, valorizzando la rete degli oratori e potenziando le alleanze educative territoriali. Questo è il Bando “Porte Aperte”, promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità. L’anno scorso i fondi sono stati 3,2 milioni di euro a sostegno di 50 progetti. Il bando ha riscontrato una forte attivazione da parte dei territori, anche superiore alle aspettative, con oltre 160 progetti pervenuti.

