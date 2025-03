Con una pistola in pugno assalta un supermercato, le immagini

1 Marzo 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Le immagini di una telecamera a circuito chiuso riprendono una rapina a un supermercato della provincia di Milano. Il responsabile, come si vede nelle immagini, arriva con una moto e – pistola in pugno – terrorizza i dipendenti e si fa consegnare l’incasso. I carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato un 47enne che ritengono responsabile della rapina e di altri due colpi analoghi.

abr/gsl