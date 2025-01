Consulta, Barelli “Tema è quarto nome, spero quadra giovedì”

23 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che il tema sia probabilmente il quarto nome su cui essere d’accordo. Su questo stanno lavorando, sperando che giovedì prossimo si arrivi alla quadra”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, parlando del voto per l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento.

