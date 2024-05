Conte “Dialoghiamo sempre col Pd, ma serve rispetto”

30 Maggio 2024

​ CATANIA (ITALPRESS) – “Siamo sempre in dialogo con il PD, siamo sempre consapevoli che l’alternativa di governo passa attraverso un programma che sia forte, coeso e credibile da parte delle forze progressiste. Il tutto ovviamente nella speranza che ci siano rispetto reciproco e pari dignità anche da parte del PD”. Così a Catania il leader del M5s Giuseppe Conte. xo1/vbo/gtr