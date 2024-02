Cosmetica & Benessere Magazine – 24/2/2024

Febbraio 24, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Belli fuori, belli dentro. Nella dodicesima puntata di Cosmetica & Benessere Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Cinzia Acerbis, project manager di APG Medical, e Tiziana Bazzini, medico chirurgo, esperto e consulente in medicina estetica e medicina cinese dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano. La tecnologia delle spa e le nuove frontiere dell’agopuntura gli argomenti della puntata.

sat/gsl/mrv