Cosmetica & Benessere Magazine – 9/3/2024

Marzo 9, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Belli fuori, belli dentro. Nella tredicesima puntata di Cosmetica & Benessere Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, e Lucio Sarno, professore emerito di psicologia clinica e psicoterapia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Restare giovani usando la postura e la mente l’argomento della puntata.

