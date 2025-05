Cracolici “Congresso Pd in Sicilia sarà fortemente divisivo”

6 Maggio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Ho ricordato che venti giorni fa ho manifestato alla segreteria nazionale la preoccupazione di un Congresso fortemente divisivo e suggerivo di trovare una soluzione, offrendo una mia disponibilità nella misura in cui avessi questo profilo e dando l’immediata disponibilità a mettermi da parte qualora si fosse trovata una soluzione condivisa. Purtroppo temo che sarà un congresso di forte contrapposizione”. Così Antonello Cracolici, deputato del Partito Democratico alla Regione Siciliana, a margine di una conferenza stampa nel corso della quale ha annunciato la rinuncia alla candidatura per il Congresso regionale del PD. xd8/vbo/mca1