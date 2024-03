Cresce il fatturato dell’industria

Marzo 1, 2024

ROMA (ITALPRESS) – A dicembre l'Istat stima che il fatturato dell'industria aumenti del 2% rispetto al mese precedente. Nel quarto trimestre l'indice complessivo è cresciuto dello 0,9% rispetto a quello precedente. L'aumento riguarda in particolare i beni intermedi, quelli di consumo e strumentali, mentre si registra un calo per l'energia.

