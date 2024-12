Criminalità, Zaia “Inasprire le pene”

11 Dicembre 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ bene inasprire le pene e se non bastano le carceri bisogna costruirne ancora”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla luce del moltiplicarsi di fatti di cronaca nera in Veneto.

(fonte video: Regione Veneto)